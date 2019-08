Bezoekers Starteiland achter het stuur van F1-auto en racen als Max Verstappen

Sneek – Bezoekers van de Sneekweek kunnen deze dagen op het Starteiland niet alleen maar bootjes bewonderen. Autosportfans kunnen sinds afgelopen zaterdag daar ook de Formule 1-auto van Max Verstappen bekijken en hun race-skills testen in een van de Play – Seats van Red Bull. Deze actie trok al veel bezoekers.

Red Bull is een van de partners van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en probeert ieder jaar iets bijzonders te doen. Twee jaar geleden beloofde Red Bull de Sneekweekgangers vleugels in de vorm van een vliegshow. Dat kon helaas geen doorgang vinden wegens pech met het vliegtuig. Vorig jaar deden ze het dunnetjes over met een vliegende (foiling) catamaran, samen met een aantal gelukkige Sneekweek-zeilers. Dit jaar geen vliegshow of foiling catamaran, maar vleugels in de vorm van snelheid! Vandaag en morgen is er de mogelijkheid om de F1-bolide nog te bewonderen en achter het stuur van de simulator te kruipen in de Red Bull Dome.