Heeft nautische sector de wind mee?

Sneek – Gisteravond vond de opening plaats van de Sneekweek met de traditionele Vlootschouw in Sneek. Voor KVK (Kamer van Koophandel) reden om antwoord te zoeken op de vraag hoe de bedrijvigheid die samenhangt met dit nautisch evenement zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Ingezoomd wordt op de ontwikkeling sinds januari 2014 van het aantal jachthavens, scheepsbouwbedrijven, zeil- en surfscholen en bouwers van sport- en recreatievaartuigen.

De wind mee

In drie van deze sectoren bevinden de aantallen bedrijven zich in goed vaarwater. Het aantal jachthavens in Nederland is tussen 2014 en 1 januari 2019 gestegen met 34, van 464 naar 498, een groei van 7,3%. Het aantal zeil- en surfscholen maakt een golfbeweging van 235 naar 267 scholen in dezelfde periode, een groei van 13,6%. Het aantal scheepsbouwbedrijven laat een stijging zien van 1424 naar 1503 (5,5%). Alleen het aantal bouwers van sport- en recreatievaartuigen daalt van 1002 naar 925 (- 7,5%).

Friesland waterland

Dat Friesland een provincie van het water is, blijkt ook uit cijfers van KVK. De provincie heeft 16 jachthavens per 100.000 inwoners, dat is het meeste van Nederland. Dat geldt ook voor de 49 scheepsbouwbedrijven per 100.000 inwoners, de 8 zeil- en surfscholen per 100.000 inwoners en de 42 bouwers van sport en recreatievaartuigen per 100.000 inwoners.