Vandaag buien

Sneek – De hemelsluizen staan wijd open bij dit moment van schrijven, iets waar de natuur met smacht op heeft zitten wachten. Buien, soms met onweer en veel neerslag in korte tijd, bepalen deze vrijdag het weerbeeld, later in de middag wordt het beter en houden we het vanavond zo goed als droog. De temperatuur komt nog rond de 21 graden uit. De wind eerst veranderlijk, gaat vanmiddag uit het noordwesten waaien en is zwak, later af en toe matig.

Vanavond met de opening van de Sneekweek nog een kansje dat er uit de wolken een licht buitje wordt geperst, verder ook enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar een 15 graden.

Het weekend ziet er verder voor de Sneekweek prima uit. Morgen is er nog bewolking en zou daaruit er in de morgen nog een licht buitje kunnen vallen, in de middag opklaringen en droog. Zondag meer zon en wat warmer. Wordt het zaterdag 22 graden, zondag komt daar een graadje bij. De wind morgen noordwestelijk, zondag draait ze naar het zuidwesten.

Maandag vallen er weer enkele buien, tussen door de zon erbij. Dinsdag droog met zon, woensdag, hardzeildag, vallen er weer buien. De kans op onweer in een bui is daarbij weer aanwezig.

Dirk van der Meer