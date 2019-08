Stadswoningen Lampe terrein gaan in verkoop

Sneek- De oude fabriekslocatie van Lampe Technisch Textiel ligt er nu nog verlaten bij wachtend op een definitieve invulling. Het oorspronkelijke plan was om hier een groot appartementencomplex te realiseren, deze plannen zijn gewijzigd in een achttal grondgebonden stoere “stadswoningen” naar ontwerp van Kat Koree architecten uit Sneek.

Inmiddels is de ontwikkeling in een afgerond stadium en is het woningbouwplan verkoop gereed. De omgevingsvergunning is onlangs aangevraagd bij de gemeente en de verkoop start eind augustus bij makelaardij Smedes in Sneek.

Op 21 mei jl. is het nieuwbouw plan voor de fabriekslocatie Lampe gepresenteerd in de kerkzaal aan de Julianastraat en een veel gestelde vraag was op welke wijze de fundatie wordt aangebracht i.v.m. risico’s op schade aan de belendingen.

In samenspraak met de fundatie-adviseurs en bouwer (Friso Sneek) is gekozen voor een grondverdringend en trillingsvrij paalsysteem waardoor het risico op schade tot een minimum beperkt wordt. Tevens zullen voor de start van de bouwwerkzaamheden namens de aannemer opnamen gemaakt worden van de belendende percelen door een gespecialiseerd schade-expert. Eventuele mogelijke ontstane schades tijdens de bouwperiode zijn dan direct aantoonbaar.

Na verkoop van voldoende woningen starten de bouwwerkzaamheden, naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2020 zijn, zo mogelijk eerder. De oplevering zal dan aan het einde van het jaar zijn.