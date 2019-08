Preuvenement ‘Ite op de Brink’ daverend succes

Oudemirdum – Woensdag 31 juli werd voor de eerste keer het culinaire evenement ‘ite op de Brink’ georganiseerd in Oudemirdum. 15 van de beste restaurants uit de Fryske Marren en daarbuiten lieten het massaal toegestroomde publiek genieten van heerlijke culinaire hoogstandjes.

Dit jaar had de organisatie, de Vereniging Oudemirdum Bruist, een extra spannend element toegevoegd, namelijk een open kampioenschap. De vakjury onder leiding van Reitse Spanninga, bestond uit Albert van Keimpema en burgemeester Fred Veenstra. Zij maakten een rondje langs de deelnemers, proefden alle gerechten en kozen op basis van een aantal vooraf gedefinieerde criteria de uiteindelijk de winnaar.

Na een spannende eindstrijd mag uiteindelijk Marten Haga, van restaurant Zuiver uit Joure, zich de winnaar noemen van het ‘Vermaning open kampioenschap preuvenement de Fryske Marren’. De publieksprijs viel in handen van Grand Café de Nostalgie uit Oudemirdum.



De andere deelnemers van het evenement waren Lust, Akse Catering en ijsboerderij de Buterkamp uit Oudemirdum, de Zevenwouden uit Sloten, de Jouster Tour uit Joure, Dennis, Sietske en Marcel uit Groningen, Restaurant Vis en Meer en ‘t Ponkje uit Woudsend, de Koperen Kees uit Sneek, Badmeester Keimpe uit Balk en Hotel Jans en Eigen Wies uit Rijs.

Voor het publiek was het heerlijk vertoeven. Mensen smulden en genoten van de kleine hapjes die voor 1 a 2 muntjes te koop werden aangeboden. “Wanneer komt het nu voor dat je zoveel verschillende lekkere dingen kunt proeven op 1 avond?”, vertelde een enthousiaste bezoeker. De avond werd muzikaal omlijst door het duo Mr. en Mrs Hospes.

Reitse Spanninga sprak vol lof over de kwaliteit van de gerechten. “Het niveau is ongekend hoog” sprak hij het publiek toe. Of er volgend jaar opnieuw een preuvenement gaat komen? Absoluut, de organisatie kijkt er nu al naar uit om volgend jaar weer zo’n top evenement te organiseren.