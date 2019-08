Kunstexposities om leegstand in centrum van IJlst op te fleuren

IJlst – Kale etalages van leegstaande winkelpanden of grote lege ramen van te koop staande woonhuizen. IJlster kunstenaars vinden dat geen mooi gezicht en exposeren daarom daar hun kunst. Het mes snijdt aan twee kanten: het centrum van IJlst wordt kleurrijker en kunstenaars kunnen hun creaties tonen.

Het initiatief komt van kunstenaar Gunar Boon uit IJlst en ontstond toen hij bij de ijscoman in de zaak stond. “We raakten aan de praat over dat er eigenlijk geen podium is voor kunstenaars om hun creaties te tonen. Zo ontstond het idee om iets in etalages te presenteren.” Toen Boon op een dag langs de oude bakkerij langsliep zag hij een leeg bedrijfspand. “Toen heb ik contact gezocht met de eigenaar en de gemeente met de vraag of we de etalages zouden kunnen gebruiken als expositieruimte. En iedereen was enthousiast.”

Grote ramen

Gunar Boon en ook andere kunstenaars uit de omgeving zoeken nog andere locaties, die geschikt zijn als expositieruimte. “Het liefst zoeken we panden in de binnenstad, aan de straatkant met ramen, zodat mensen het ook kunnen zien. Dan hebben toeristen ook iets leuks om te zien. Op het moment zijn er drie kunstenaars (Gunar Boon, Ton van der Vaart en Jeroen Deen) die exposeren met schilderijen en keramiek, maar we denken dat er hierna wel meer kunstenaars zijn die ook wel willen exposeren. Dat kan ook heel goed iets met poëzie zijn.”

Goed voor de verkoop

Een andere bijkomstigheid is dat de te koop staande huizen en winkels nu ook beter opvallen. Het betekent alleen wel dat de kunstenaars daarna weer moeten zoeken naar een nieuwe expositieruimte. Toch is keramiekkunsenaar Ton van der Vaart blij met deze kans. “Ik voel me vereerd dat mijn kunstwerken hier tentoongesteld kunnen worden, zo in het zicht van mensen. En als het pand verkocht wordt, dan is dat jammer voor ons. Niets is voor altijd en als deze deur sluit, dan gaat er vast wel weer eentje open.”

Foto: Omrop Fryslân, Lennie Bronsveld

Bron: www.omropfryslan.nl