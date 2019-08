Augustus start met buien

Sneek- De maand juli bracht ons een droge maand, een maand die de eerste dagen koel weer gaven. De hittegolf die volgde maakte dat de maand te warm verliep. Augustus heeft andere plannen wat neerslag betreft, dit kijkende naar de weerkaarten voor de eerste 10 dagen. Vandaag en morgen vallen er buien, het weekend verloopt zo goed als droog, echter volgende week opnieuw buien. Goed voor de natuur, voor de Sneekweek andere koek. Wel ligt de temperatuur op een niveau van normaal tot daarboven.

Vandaag vallen er enkele buien, onweer is daarbij mogelijk. In een opklaring stijgt de temperatuur naar een 22 graden in de stad, wind zuidwestelijk, matig.

Later op de dag meer opklaringen en volgt een nacht met opklaringen, kans op een bui blijft. De temperatuur zakt naar 14 graden, afnemende wind.

Morgen zien we de buiigheid weer opleven, kan het daarbij onweren en even flink plenzen. De wind draait langzaam maar zeker van zuidwest naar noord, zwak tot matig, in een bui meer wind. Later in de middag neemt de buiigheid af en ik voorzie voor morgenavond, de opening van de Sneekweek, droog weer. De temperatuur morgen 22 graden.

Het weekend verloopt droog of het zou nog een buitje op zaterdag kunnen zijn. De temperatuur 21 tot 23 graden bij een wind die waait uit een noordwestelijke richting. Vanaf maandag komen de buien weer tevoorschijn.

Dirk van der Meer