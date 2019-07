Buurtmarkt Noorderhoek

Sneek- Op zaterdag 28 september nationale Burendag organiseert het bestuur van buurtvereniging De Noorderhoek weer een buurtmarkt. Deze markt zal gehouden worden voor het wijkgebouw de Schuttersheuvel.

Ook zal er op deze dag een kledingruilbeurs zijn in de grote zaal van het Wijkgebouw.

Er is kindervertier. Terras voor een hapje en drankje. Draaiend rad……

Voor de buurtmarkt is een tafel te reserveren om eigen spullen te verkopen. Mag nieuw zijn of 2e hands. Tafelhuur is €5 euro voor leden en €7,- voor niet leden.

Wil je een tafel of meerdere tafels reserveren? Deponeer dan een envelop met daarin je naam, het aantal tafels en het tafelgeld in de brievenbus van het wijkgebouw en dan word je op de lijst gezet. Reserveren kan vanaf vandaag.