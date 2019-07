Sneek- Na een warme en zonnige dinsdag, tapt deze woensdag uit een ander vaatje. Is het vanmorgen nog droog met een afwisseling van zon en bewolking, vanuit het zuidwesten krijgen we buien over ons heen en die kunnen plaatselijk pittig zijn. Onweer, windstoten en veel neerslag in korte tijd, het is allemaal mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten en is buiten de buien om matig tot (vrij) krachtig. De temperatuur komt op een 22 graden uit.

Vanavond en vannacht is er nog kans op een bui, verder ook opklaringen en daalt de temperatuur naar een 14 graden.

Morgen wisselend bewolkt en kan er opnieuw een bui vallen, verder waait er een zuidwestelijke wind welke matig, af en toe vrij krachtig is. Temperatuur 21 graden.

Vrijdag is er weer een verhoogde buienkans, ook dan is onweer daarbij mogelijk, temperatuur 22 graden. En hoe lijkt het met de opening van de Sneekweek zullen velen zich nu afvragen. Zoals het nu lijkt houden de buien het in de avond en nacht voor gezien. Kijk ik dan ook nog even naar het weekend, dan zou deze zo goed als droog verlopen, alleen op zaterdag is er een kleine kans op een buitje.