Sneek-Vandaag hebben we een zonnige en warme zomerse dag voor de boeg, de temperatuur komt rond de 28 graden te liggen. Wind waait uit het zuidoosten, later zuid, en is zwak tot matig. Kleine kans op een bui later op de dag.

Komende nacht daalt de temperatuur niet verder dan een 16 graden en is er eerst nog kans op een bui.

Morgen wordt de kans daarop een stuk groter. Schijnt in de ochtend nog geregeld het zonnetje, later in de morgen, middag, moeten we rekening houden met buien die plaatselijk pittig uit kunnen vallen. Onweer en windstoten behoren dan tot de mogelijkheden en kan er in korte tijd flink wat regen vallen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, in een bui windstoten. Temperatuur 21 graden en komt er aan de Sneker hittegolf een einde.

Donderdag en vrijdag blijft de buienkans bestaan bij een temperatuur van 20 tot 22 graden. Het weekend kon wel eens droog verlopen, goede zaak voor de Sneekweek.