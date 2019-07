Verkeershinder Afsluitdijk

Sneek- Rijkswaterstaat is in april gestart met de versterking van de Afsluitdijk. Hierdoor is er steeds op een ander deel van de dijk één rijbaan afgesloten. Ook is het fietspad afgesloten.

Houd de verkeersinformatie via van AnaarBeter.nl in de gaten! Vanaf 2020 tot april 2022 is het fietspad soms helemaal en soms gedeeltelijk afgesloten. Op 4 en 18 augustus is het fietspad over de hele dijk wél open voor (brom)fietsers en wandelaars. Verder worden er fietsbussen ingezet, klik hier voor de dienstregeling https://bit.ly/2WNrUAR

Neem voor vragen contact op met het Loket Afsluitdijk via loket@afsluitdijk.nl of bel naar 0800-6040.

