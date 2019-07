Verhuizing voedselbank Sneek&Wymbritseradiel

Sneek- Na een zeer lange zoektocht is de voedselbank Sneek&Wymbritseradiel. erin geslaagd een nieuw onderkomen te vinden. De omgevingsvergunning is inmiddels door de gemeente verleend en als er geen bezwaren worden ingediend kan de voedselbank na 1 september verhuizen.

De nieuwe locatie is Prof. Zernikestraat 1 in Sneek. Voor velen bekend als het pand waar vroeger Lankhorst Taselaar was gehuisvest.

“We huren hier een ruimte van 285 m2 , ideaal om optimaal voor onze deelnemers en vrijwilligers te kunnen functioneren . We zijn dank verschuldigd aan de familie Van der Wal en Uuldriks die ons jaren onderdak hebben geboden op onze huidige locatie aan het Top. Wij hopen natuurlijk dat de gemeenteraad dan een positief besluit op onze subsidieaanvraag heeft genomen”, aldus Tom Metz voorzitter van de plaatselijke voedselbank.

De verhuizing zal voor eind dit jaar en waarschijnlijk in november plaats vinden.

