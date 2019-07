Ziggo Fashion breidt uit met derde winkel op Grootzand 7: Ziggo Men

Sneek – Ziggo Fashion breidt uit! Nog geen twee maanden na de feestelijke opening van de nieuwe locatie van Ziggo Fashion, wordt alweer de derde winkel geopend op Grootzand 7. Deze keer alleen voor de heren! Dit betekent dat Ziggo Lifestyle verhuist naar Ziggo Fashion op het Grootzand 18 en verder gaat onder de naam Ziggo Fashion & Lifestyle. De winkel op nummer 21 wordt Ziggo Outlet.

Tijdens de opening van Ziggo Fashion aan Grootzand 18 gaven Tjalling Brandsma en Marieke Agricola al een tipje van de sluier. Het “oude” pand van Ziggo Fashion krijgt een mannelijk jasje. En nu is het dan toch echt zeker en mag iedereen het weten. Na wekenlang zwoegen is het vrijdag zover: de feestelijke opening van Ziggo Men. Op 2 augustus vanaf 10:00 uur is iedereen van harte uitgenodigd voor een kijkje in de nieuwe winkel onder het genot van een hapje en een drankje!