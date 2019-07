Stroomstoring treft groot deel van Súdwest-Fryslân

Súdwest Fryslân – Een groot deel van het zuidwesten van Fryslân heeft vrijdagavond en -nacht zonder stroom gezeten door een grote storing. Volgens netbeheerder Liander ging het om meer dan 10.000 aansluitingen. Begin deze week waarschuwde Liander al voor meer stroomstoringen door het warme weer.

Rond 23.00 uur begon de storing. Onder meer Sneek, Folsgare, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Lippenhuizen, Oudega (SWF), IJsbrechtum, Makkinga, Hemrik en Offingawier werden getroffen. Rond 3.00 uur ‘s nachts was de storing verholpen.

Storingen in geheel Fryslân

Ook andere delen van de provincie zaten in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder elektriciteit. In Franeker was er een storing, die rond 3.00 uur weer was verholpen. In Garyp en Sumar (Tytsjerksteradiel) waren de problemen om 4.15 weer verholpen. In Hallum, Noardeast-Fryslân, gingen om 5.30 uur de lichten weer aan.

Op dit moment zijn er nog storingen in Nijega (Smallingerland) en Bakhuizen en Mirns (De Fryske Marren). Die zijn om respectievelijk 8.45 uur en 9.30 uur weer verholpen.

Warmte

Netbeheerder Liander waarschuwde afgelopen maandag al dat er sprake kon zijn van meer stroomstoringen door de warmte. Of dat in deze gevallen ook de oorzaak was, is nog niet bekend.

Bron en foto: www.omropfryslan.nl