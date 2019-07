Heeg – Met dit weer wordt het hoogstwaarschijnlijk topdrukte op elke zwemplek in de provincie. Voor diegenen die eens op een andere, minder gangbare manier de verkoeling willen opzoeken, is vanavond ‘Glij ‘m erin’ op de Syl in Heeg. Het concept is eenvoudig: je glijdt van de helling in het water en luidt als eerste de bel. Het schouwspel maakt deel uit van Zomerprogramma Heeg en begint om 19:00 uur.