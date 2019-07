Expositie en workshop ‘Levenskracht’ bij Galerie Kunst in Beweging

Koudum – Galerie Kunst in Beweging te Koudum werkt vaak met thema’s en in de maand augustus is dat “Levenskracht”. In deze periode staan de 7 chakra’s (energiepunten in het lichaam) en affirmaties (vorm van positieve zelfsuggestie) centraal, en wel in de vorm van een kleurrijke en fantasievolle schilderijexpositie en de presentatie van krachtkaarten. Op 31 augustus wordt de tentoonstelling afgesloten met een finissage en een gratis workshop.

Het schildersduo Sietske Harkema (28) en Christina Völker (30) hebben uitgevonden dat ze elkaar goed aanvullen en inspireren. Sinds twee jaar zijn zij bezig met gezamenlijke creaties. Met de zeven schilderijen over de chakra’s voeren ze de toeschouwer mee door een psychedelische fantasiewereld; een kleine maar veelzijdige reis. Een reis tot bewustwording van het mentale en fysieke aspect in onszelf.

Affirmaties

Onlangs kwamen Christina en Sietske in aanraking met grafisch kunstenaar Carine Braakenburg van Backum (48). Zij ontdekte het effect van positieve affirmaties en ging deze steeds meer in haar dagelijkse leven integreren. “Mijn leven werd er makkelijker, mooier en bewuster door”, vertelt Carine. ”Dat was iets wat ik graag aan anderen wilde doorgeven en zo ontstond het idee voor een kunstzinnig vormgegeven kaartenset met positieve affirmaties. Ik noem ze ‘Krachtkaarten Met Caracter’. Ze staan voor gedachtekracht. Gedachten zijn sterk; die moet je goed gebruiken. Immers: wat je over jezelf denkt, wordt jouw waarheid. Kortom: positieve affirmaties zijn een krachtig hulpmiddel om je meer bewust te worden van jouw wensen en mogelijkheden.”

Finissage met gratis workshop

Chakra’s en affirmaties staan samen voor levenskracht. Het is daarom dat Carine, Christina en Sietske hun krachten hebben gebundeld. Op zaterdag 31 augustus is er vanaf 14.00 uur een voor iedereen toegankelijke finissage met aansluitend een besloten workshop waarin dieper op de materie wordt ingegaan. Het schildersduo legt – o.a. aan de hand van eenvoudige yogaoefeningen – uit hoe je gebruik kunt maken van je chakra’s en Carine vertelt wat positieve affirmaties met de mens doen en hoe je ze in het eigen leven kunt toepassen. Omdat deze workshop ook over kleuren gaat, is het aanbevolen een voorwerp of kledingstuk in de lievelingskleur mee te nemen.

Gedurende de expositie zijn de schilderijen en krachtkaarten te koop in de galerie.

De finissage is vrij toegankelijk.

Voor deelname aan de gratis workshop vooraf opgeven bij:

Galerie Kunst in Beweging

Hoofdstraat 1

8723 BE Koudum

Via connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366

Foto: Maartje de Boer / Emma Viersen