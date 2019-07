Ietsje pietsje dragelijker

Sneek – Nadat gisteren opnieuw een landelijk hitterecord werd gebroken, bij mij in Sneek NO de temperatuurmeter 37.4 als maximum aangaf, volgde een nacht die als een tropennacht verliep. Het werd niet koeler dan 24 graden, dit pas in de vroege ochtend.

We gaan vandaag opnieuw een zonnige tropische dag tegemoet, de temperatuur stijgt weer dik in de dertig, 34 graden is haalbaar in de stad. Wel is er een verschil met gisteren, er staat meer wind. De wind kan vandaag op het Sneekermeer matig, af en toe vrij krachtig worden, dit uit zuidoost tot oost. De buienkans is voorlopig heel erg klein in onze regio, heel misschien dat morgen het uiterste zuidwesten van onze provincie een (onweers)bui te pakken krijgt. Komende nacht wordt het trouwens iets koeler, 19 graden als minimumtemperatuur.

Morgen blijft de wind uit het oosten blazen, wel wordt het weer wat minder heet, maar ik denk dat we nog wel de 30 graden halen in de stad, tropisch. De kans op een bui wordt zondag ook in onze provincie groter, bij een oostelijke wind wordt het dan met 27 graden aangenamer.

Volgende week levert de temperatuur meer en meer in, komen we weer terecht in de normale modus. Dan temperatuur tussen de 21 en 25 graden, geregeld zon, maar vooral op dinsdag en woensdag enkele broodnodige buien voor de natuur.

Dirk van der Meer