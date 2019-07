Het eerste Fryske Cocktail Kampioenschap komt eraan

Bolsward – Het Marktplein in Bolsward vormt zaterdag 17 augustus het decor voor het Fryske Cocktail Kampioenschap. Vanaf 16:00 uur zullen acht deelnemers hun kwaliteiten tonen en gaan de lekkerste cocktail maken. Elke cocktail wordt op basis van Sonnema Berenburg gemaakt.

De jury bestaat onder andere uit Rudy van der Brink -professioneel cocktailshaker- en Milan Smit, horeca vertegenwoordiger van Sonnema Berenburg en zeer ervaren binnen de cocktailscene. De deskundige jury zal de cocktails beoordelen op smaak, creativiteit en uitstraling van de cocktail.

De deelnemers strijden om de hoofdprijs voor twee personen naar de cocktailstad Berlijn. Het publiek kan ook stemmen! De favoriete cocktail van het publiek zal het gehele zomerseizoen geschonken worden op het terras van Hotel de Wijnberg.

Op 17 augustus kunnen de gemaakte cocktails natuurlijk geproefd en besteld worden op de terrassen van De Wijnberg en het Veerhuys. Iedereen is welkom te kijken en te proeven!

De prijsuitreiking is om 21:30 uur, waarna het cocktailfestijn wordt afgesloten door een DJ met zomerse muziek.

De organisatie is in handen van hotel De Wijnberg, het Veerhuys en Sonnema Berenburg. Belangstellenden die mee willen doen aan het Fryske Cocktail Kampioenschap cocktail maken kunnen zich nog aanmelden via: info@sonnema.nl .

Foto’s: MNO Photo’s