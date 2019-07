Extra treinen tijdens Skûtsjesilen van en naar Stavoren op 3 augustus

Stavoren – Op zaterdag 3 augustus rijdt Arriva extra treinen van en naar Stavoren in verband met het jaarlijkse Skûtsjesilen. Dat betekent meer en langere treinen op het traject Leeuwarden-Stavoren. Zo biedt Arriva bezoekers meer mogelijkheden om dit evenement met de trein te bezoeken.

De extra treinen sluiten aan op de start van het Skûtsjesilen rond 14.00 uur en als het evenement rond 16.00 uur is afgelopen. De trein die om 12.52 uur uit Leeuwarden vertrekt, rijdt om 13.17 uur vanuit Sneek via de plaatsen IJlst, Workum, Hindeloopen en Koudum-Molkwerum door naar Stavoren. Deze trein komt daar om 13.43 uur aan.

Na afloop vertrekt er om 16.48 uur een extra trein vanuit Stavoren en rijdt via alle tussengelegen stations naar Leeuwarden waar de trein aankomt om 17.38 uur. Om de extra treinen te laten rijden zijn er kleine aanpassingen in de dienstregeling. Treinen kunnen 1 of 2 minuten eerder of later vertrekken dan normaal.

Voor de exacte dienstregeling adviseert Arriva reizigers om de dienstregeling te raadplegen via arriva.nl of de Arriva-app. Wanneer de wedstrijd wordt afgelast komen de extra treinen te vervallen en rijdt Arriva de normale zaterdagdienstregeling.