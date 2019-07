Opnieuw zeer heet!

Sneek-Een dikke 36 graden werd het gisteren in de stad, vandaag halen we dat opnieuw en wordt het zelfs nog heter in de stad. Op en nabij het Sneekermeer iets minder heet. De zon schijnt, ook wat dunne sluierbewolking. De wind waait uit een oost tot zuidoostelijke richting, zwak tot matig. Helaas krijgen we komende avond geen zeewind zoals gisteravond het geval was, zodat de avond lang heet blijft. Pas laat in de nacht komt de temperatuur nog op een 23 graden uit.

Ook vrijdag moeten we rekening houden met een zeer hete dag, de temperatuur stijgt naar een 34 graden bij een oostelijke wind. De nacht naar zaterdag blijft warm oftewel wederom een plaknacht.

De buienkans lijkt voor onze regio nog vrij klein. Vanuit het zuidwesten komen morgenavond enkele buien het land over, maar stagneren richting het noordoosten. Misschien dat het zuidwesten van de provincie er nog iets van mee pikt. Dit plaatje zien we ook zaterdag terug, pas zondag wordt de kans op een bui groot. De temperatuur levert in, mogelijk dat we zaterdag nog de 30 graden halen, zondag nog wat lager.

Volgende week 22 tot 25 graden en wordt de kans op een bui vanaf het midden van de week groter. De wind waait dan meest uit het zuidwesten.

Dirk van der Meer