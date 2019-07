Sneek- Niet alleen mensen zoeken verkoeling, ook dieren doen dat. In het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek zochten de Schotse Hooglanders niet alleen een plekje in de schaduw maar ze namen ook een verkoelend bad. Ype van der Werf maakte de foto van deze Hooglander in een sloot.

Foto Ype van der Werf