Tien handige zomertips tegen stank en ongedierte in je container

Sneek- Het is volop zomer in Nederland. Dat kan naast veel vertier ook voor problemen zorgen, zoals stankoverlast van je afvalcontainer. Of vervelende maden in je Biobak (gft-afval) of Sortibak (restafval). 10 handige zomertips om je container ook tijdens de warmte fris te houden:

Tip 1: geef maden in je container geen kans

Last van maden in je Biobak of Sortibak? Lavendel en klimop (Hedera) zijn giftig voor maden. Door een paar takken van een van deze planten in je container te leggen, zijn maden verleden tijd. En lavendel laat ook nog eens een heerlijke geur achter in je container.

Tip 2: geen stinkende luiers

Heb je kleine kinderen? Dan zal een groot deel van je restafval waarschijnlijk bestaan uit luiers. Tijdens warme dagen kan er in luiers snel ongedierte ontstaan. Houd je container fris door luiers te verpakken in een luchtdichte zak voordat je ze in de Sortibak gooit.

Tip 3: ongedierte voorkomen

Door een dun laagje zout of kalk tussen het afval te strooien kan ongedierte zoals maden op een milieuvriendelijke manier worden bestreden. De larven drogen door het zout of kalk uit, waardoor er geen overlast ontstaat.

Tip 4: voorkom stank door broei

Vochtig afval kan bij warm weer gaan broeien en zorgt voor extra stank. Leg gedroogd gras onderin de Biobak en laat afval eerst uitlekken voordat je dit weggooit; nat afval zorgt ervoor dat het rottingsproces sneller op gang komt, met stankoverlast tot gevolg. Hierdoor voorkom je ook dat er op de bodem afvalresten kunnen aankoeken.

Tip 5: houd vliegen op afstand

Hang mottenballen in een panty aan het handvat van de Biobak. De geur van mottenballen houdt vliegen op afstand. Niet alleen blijven de vliegen weg, ook kunnen ze geen eitjes leggen waardoor er geen larven en maden in de container kunnen ontstaan.

Tip 6: geef vliegen geen kans

Zorg dat de klep van de Biobak goed dicht zit door er bijvoorbeeld een steen op te leggen. Hierdoor kunnen er geen vliegen in de container komen, waardoor er geen eitjes kunnen worden gelegd.

Tip 7: keep it cool

Plaats de Biobak en Sortibak op een koele plek in de schaduw. Hierdoor is er minder broei-effect en ontstaat er minder stank.

Tip 8: weg met fruitvliegjes

Fruitvliegjes op je aanrecht? Azijn met een scheutje afwasmiddel in een bakje houdt fruitvliegjes weg van de bron. Basilicum werkt ook, fruitvliegjes kunnen niet tegen de geur van dit plantje.

Tip 9: sluit verpakkingen af

Gooi verpakkingen zo schoon mogelijk in de Sortibak. Houd doppen van drankenkartons en deksels van plastic bakjes dicht om stankoverlast tegen te gaan.

Tip 10: houd je container schoon

Last but not least: houd je container schoon. Het regelmatig schoonmaken van de container met water en azijn of groene zeep zorgt voor minder last van stank en het ontstaan van ongedierte.

Ga je op vakantie? Laat je container bij langere afwezigheid dan leeg en schoon achter. Ook is het goed om te weten dat inbrekers soms containers gebruiken om op te klimmen. Berg je Sortibak en Biobak daarom tijdens je vakantie slim op!