Sneek-Gisteren werd het tropisch heet in de stad, 31 graden, gelukkig was de luchtvochtigheid vrij laag. Nabij en op het Sneekermeer bleef de temperatuur wat achter en werd het daar 28 graden.

Vandaag is het zonnetje erbij en de temperatuur komt rond de 35 graden uit. Op en nabij het Sneekermeer iets lager, in de stad zelf iets hoger. De wind eerst zuidoostelijk en draait later vanmiddag via west naar noord en zou daardoor enige afkoeling kunnen geven.

Komende avond blijft het lang warm en komende nacht laat geen lagere temperatuur toe dan van 20 graden. Wind draait naar het oosten.

Morgen zien we geen verandering in het weerbeeld. Zon, dit zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.

De nacht naar vrijdag verloopt opnieuw warm, 21 graden als minimumtemperatuur. Ook vrijdag tropisch.

In de nacht naar zaterdag of zaterdag overdag kan er een bui voorkomen, verder overdag vrij zonnig en bij een oostelijke wind wordt het wat minder heet, maar ik denk dat we de 30 graden nog wel halen in de stad. Zondag duikt de temperatuur wel onder de 30 graden. Volgende week 24 tot 27 graden en wordt de kans op een bui groter.

Dirk van der Meer