Veemarkt gaat woensdag niet door

Leeuwarden- De veemarkt van Leeuwarden gaat woensdagavond niet door. Er worden hoge temperaturen verwacht en volgens regelgeving mogen dieren dan niet worden vervoerd als het 35 graden of hoger wordt.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voeren controles uit. Voorzitter Andries Kingma van de veemarkt in Leeuwarden zegt dat dit de eerste keer is dat de veemarkt niet doorgaat vanwege de warmte. Vorig jaar dreigde het ook, maar toen kon de handel later op de avond plaatsvinden, omdat de temperatuur toen afkoelde.

Het niet doorgaan van de markt heeft geen financiële gevolgen. Kingma verwacht dat de koeien de komende weken kunnen worden verhandeld. Er komen in het generaal wekelijks 400 tot 450 koeien op de Leeuwarder veemarkt. De schapenmarkt dinsdagochtend en kalvermarkt dinsdagavond gaan wel gewoon door.

Bron: www.omropfryslan.nl