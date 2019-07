Tropendagen

Sneek- Het is vandaag zonnig en de temperatuur gaat richting de tropische waarden. In de stad komt de temperatuur op een 30 graden uit, op en nabij het Sneekermeer iets lager. Wind staat er niet veel en komt uit het zuid tot oosten.

Komende nacht blijft het al aan de warme kant, de temperatuur zakt niet veel verder dan een 18 graden.

Morgen tropisch heet, in de stad gaan we richting de 35 graden. Het is verder vrij zonnig. Wind zuidoostelijke zwak tot matig.

In de nacht naar donderdag komt de temperatuur niet beneden de 20 graden.

Donderdag opnieuw tropisch. Dan wordt het aan het Sneekermeer al dik 30 graden, in de stad komen we boven de 35 graden uit.

Vrijdag verandert er niet veel aan het weerbeeld, iets lagere temperatuur, maar nog dik in de 30 graden.

Zaterdag wordt het minder heet, maar nog steeds erg warm met 28 graden. De buien blijven zoals het nu lijkt die dag nog ten zuid en westen van ons. Mogelijk zondag een bui en nog iets koeler.

Volgende week opnieuw tropisch?

Dirk van der Meer