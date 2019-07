Hitterecord zegt Sneker Weerman totaal niets

Sneek- Net als iedereen is het weer op dit moment een hot item, om maar eens origineel te blijven. Ook Dirk van der Meer heeft er zijn mening over: “Hitterecord! Ik zal jullie een geheimpje verklappen, dat record zegt mij als weerman totaal niets. Vele luitjes kicken erop dat het hitterecord uit Warnsveld, 38.6 graden in 1944, verpulverd wordt. Het idee al, dat het zo heet wordt doet me al huiveren. Huiveren, overigens niet van de kou . Het record zal ooit wel sneuvelen, is het deze week niet, dan wel een andere keer. Nee, er zijn in mijn ogen wel belangrijkere zaken, o.a. zaken welke de hitte kan veroorzaken. De droogte en hitte…..brandgevaar.

Code oranje is afgegeven door het KNMI vanwege de extreme hitte! Vanaf vandaag krijgt het hele land te maken met extreme hitte. Hiervoor is code oranje van kracht. In het Waddengebied geldt code geel. Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht.”