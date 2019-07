Warm, warmer, heet!

Sneek- We hebben een heet weekje voor de boeg met op donderdag de hoogste temperatuur. Het wordt dan gemiddeld 35 graden, op en nabij het Sneekermeer wat lager, in de stad wat hoger. Ook de nachten worden vanaf dinsdag erg warm, de nacht naar donderdag geen lagere temperatuur dan van 21 graden. Vrijdag lijkt een overgangsdag naar koeler weer te worden, de kans op een (onweers)bui wordt dan weer groter. Of we een hittegolf in Sneek tegemoet kunnen zien is nog even afwachten, dan zou het vandaag al 25 graden of meer moeten worden. Een hittegolf is namelijk 5 zomerse dagen achtereen met een maximumtemperatuur van 25 graden en hoger, waarvan er minimaal 3 tropisch zijn, maximumtemperatuur 30 graden of hoger. Het komend weekend verloopt een stuk koeler.

Vandaag valt het allemaal nog mee met de warmte, de temperatuur blijft steken bij een 22 tot 25 graden. Verder is er vanmorgen veel hoge bewolking , vanmiddag vanuit het westen opklaringen. Wind zuidwestelijk en is op het Sneekermeer eerst nog matig tot vrij krachtig.

Vannacht klaart het verder op en zakt de temperatuur naar een 16 graden.

Morgen zonnig en beduidend warmer. De temperatuur stijgt bij een oost tot zuidoostelijke wind naar een 27 tot 30 graden. Woensdag zonnig en tropisch heet, meer dan 30 graden.

Dirk van der Meer