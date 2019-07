Nieuw parkeerbeleid in Sneek

Sneek- Vanaf 1 september geldt een nieuw parkeerbeleid voor Sneek, dat beleid werd vorig jaar al door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen de grachten wordt het eerste halfuur gratis, maar daarna wordt het duurder dan nu is. Ook moet ’s avonds tot negen uur betaal worden. Daar staat tegenover dat dat het Veemarktterrein, de Bolswarderpoort en het Flexaterrein voor een gedeelte gratis worden. De Normandiagarage wordt per 1 september gratis en Boschpleingarage volgt in 2021.

Voor meer informatie klik hier https://bit.ly/2LqRnPn