Zondag topdrukte verwacht bij Friese Ballonfeesten: ook dan bezoekersstop

Joure – De organisatie van de Ballonfeesten in Joure verwacht zondag topdrukte. Ook dan zal er een bezoekersstop ingevoerd worden om er voor te zorgen dat er niet meer dan de toegestane 7500 mensen op het terrein komen. Dat zegt Erwin Bethlehem van de Friese Ballonfeesten. “We moeten de veiligheid kunnen garanderen.”

Op vrijdag moest de organisatie ook een bezoekersstop invoeren en werden mensen bij de ingang van het terrein tegengehouden. Dat spijt de organisator, maar het is niet anders. “We hadden vrijdagmiddag al snel in de gaten dat het te druk zou worden. We hebben snel gehandeld en op social media en de matrixborden gecommuniceerd dat het vol was.”

Dat er slechts 7500 bezoekers het terrein op mogen, heeft te maken met de veiligheid, legt Bethlehem uit. “De ballonnen hebben genoeg ruimte nodig om op te stijgen. Daarvoor hebben we een groot deel van het terrein nodig. Daar omheen hebben we ruimte voor 7500 mensen, zodat het veilig blijft.”

Harde wind spelbreker

Zaterdag zullen er minder mensen komen, is de voorspelling vanwege het slechte weer. Dat heeft ook gevolgen voor de Ballonfeesten. Bethlehem: “Het kinderprogramma dat op zaterdagmiddag stond gepland, hebben we afgelast vanwege het slechte weer. Aan het einde van de middag, rond 17.00 uur gaat het terrein weer open. Het enige wat tegen kan zitten is de heftige wind.”

Harde wind kan een spelbreker zijn, voorspelt de organisator. “De ballonpiloot bepaalt zelf of hij of zij de lucht ingaat of niet. Dat bepalen wij niet als organisatie. We gaan vanavond richting Drachten, dat zijn mooie ruime velden, dus daar kun je met wat wind toch nog wel een goede landing maken. Maar we hebben ook buitenlandse piloten, die de omgeving minder goed kennen.”

Zondag topdrukte

Zondag wordt er beter weer voorspeld, wat voor topdrukte kan zorgen op de laatste dag van de Ballonfeesten in Joure. “Morgen belooft het heel mooi weer te worden dus dan verwachten we topdrukte”, knikt Bethlehem. “Ook dan geldt een maximum van 7500 mensen”, waarschuwt hij alvast. “Maar je kunt natuurlijk ook in de omgeving de ballonnen bekijken.”

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Dennis Stoelwinder