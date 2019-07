Volgende week zeer warm

Sneek – Na de broodnodige regen van gisteravond, is de vrijdag gestart met aardig wat zon. Deze dag ziet er ook fraaier uit dan ik gisteren nog in gedachten had, zon en wolken met een temperatuur die oploopt naar een 22 tot 24 graden. De kans op een buitje is klein. Wind eerst nog zwak, vanmiddag matig uit een zuidwestelijke richting.

Komende nacht raakt het vanuit het westen bewolkt, een zachte nacht volgt, minimumtemperatuur 15 graden.

Morgen een dag met toenemende bewolking en trekt vanuit het westen buiige regen over. Een klap onweer is mogelijk. Het voelt zwoel aan en ondanks de bewolking, met een zuid tot zuidwestelijke wind wordt het nog een graadje of 24. Voor de natuur een goede zaak de neerslag, de dagen daarna blijft het voorlopig weer droog.

Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, wind westelijk en is zwak tot matig. De temperatuur komt zondag op een 22 a 23 graden uit, maandag 26 graden bij zonnig weer. Kijken we even verder, dan zien op dinsdag de tropische 30 graden verschijnen en ook de woensdag tropisch zonnig.

Dirk van der Meer