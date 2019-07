Studenten bouwen duurzaam bijenhotel voor Omrin

Leeuwarden – Afgelopen week gingen vijf studenten van verschillende universiteiten en hogescholen op het ‘DORPeiland’ van het festival ‘Welcome to The Village’ voor Omrin aan de slag. Vandaag kwamen de studenten met hun duurzame ontwerp. Bij positieve testresultaten wordt het bijenhotel daadwerkelijk in productie genomen en geplaatst op de locaties van Omrin en bij bijvoorbeeld ondergrondse containers. Het samen stimuleren van de biodiversiteit is voor Omrin een belangrijke ambitie om de wereld mooier en schoner te maken.

Circulaire ambities en biodiversiteit

Welcome to The Village en Omrin. Een festival en een afvalverwerker met circulaire ambities. De organisaties slaan de handen opnieuw ineen. Niet alleen op het gebied van duurzame afvalverwerking, maar ook op het gebied van biodiversiteit. De vijf studenten werkten van maandag 15 t/m vrijdag 19 juli aan een robuust bijenhotel, dat aan verschillende eisen moest voldoen. Zo moest het bijenhotel gemakkelijk in serie kunnen worden nagemaakt, zodat deze op grote schaal kan worden uitgezet.

Actief voor meer biodiversiteit

Dinsdag 19 maart jl. zette Omrin in het Natuurmuseum Fryslân de handtekening onder het Bijenpact. Samen met veertien andere (Friese) organisaties werd de handen ineen geslagen om de bijensterfte tegen te gaan. Sindsdien zet Omrin zich actief in voor meer biodiversiteit op Ecopark De Wierde en daarbuiten, want ‘zonder biodiversiteit geen circulaire economie’. De samenwerking met Welcome to The Village is een mooi voorbeeld van ‘samen kringlopen sluiten’, voor een mooie en schone wereld.

Foto: studenten presenteren hun bijenhotel op ‘DORP’ tijdens het festival Welcome to The Village.