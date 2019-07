Bezoekersstop Friese Ballonfeesten Joure, maximaal 7.500 mensen op de baan

Joure – Het is op vrijdagavond zo druk bij de Friese Ballonfeesten op de Nutsbaan in Joure, dat er weer een bezoekersstop geldt. “Het is niet verantwoord met het oog op de veiligheid”, geeft Erwin Bethlehem van Stichting Friese Ballonfeesten op de website aan. “De vergunningverlener heeft van te voren besloten dat 7.500 bezoekers het maximale aantal is. Pas als er mensen vertrekken, kunnen er weer nieuwe bezoekers in.”

De organisatie probeert zoveel mogelijk mensen te informeren via alle kanalen over de bezoekersstop, om teleurstelling te voorkomen.

Campagne

In de aanloop naar het evenement deed de organisatie er alles aan om de mensen uit de bermen vandaan te lokken naar het feestterrein, daar was een hele campagne opgezet. Daarvoor is de entree gratis gemaakt. Maar al bij de eerste dag bleek dat er veel bezoekers kwamen. Donderdag was er regen, maar nu het weekend zich aandient en het weer opknapt, is het ineens weer erg druk.

Nu is de stichting genoodzaakt bezoekers juist weer terug te sturen: er worden op de website zichtlocaties gedeeld om Joure heen, waar bezoekers toch nog het een en andere van de ballonnen mee kunnen krijgen.

Foto: Hielke Weening