Sneek-Voor de mensen die komend weekend vakantie krijgen, ziet het er niet slecht uit voor volgende week als de weerkaarten blijken uit te komen. Zeer warme lucht probeert vanuit zuid Frankrijk naar Nederland te stromen en bereikt ons op maandag. De temperatuur gaat de dagen daarna richting de 30 graden en hoger. Of dit zeer warme weer zich lang kan handhaven is twijfelachtig, maar dat we van het kille weerbeeld af zijn, moge duidelijk zijn.

Vandaag is het ook niet echt slecht, wolken, wat zon vanmorgen, vanmiddag meer bewolking en wordt de kans op een bui groter. De wind neemt toe en wordt matig vanmiddag, zuid tot zuidwest.

Vannacht bewolkt, meest droog, temperatuur 15 graden als minimum.

Morgen meest bewolkt, droog, wind zuidwestelijk en een temperatuur van 22 graden. Zaterdag vallen er buien en is er kans op onweer, zondag droog met geregeld de zon erbij. De temperatuur 22 tot 24 graden.

Dirk van der Meer