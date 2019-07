Opklaringen onderweg

Sneek-Terwijl in het grootste gedeelte in Nederland het zonnetje schijnt, hebben we in onze regio nog last van bewolking. Bewolking zal ook bij ons wegtrekken en mogen we het zonnetje begroeten. Wel ontstaat er wat stapelbewolking welke later een buitje zou kunnen afleveren. De wind zuidwestelijk, zwak, af en toe matig, temperatuur 22 graden.

Komende nacht eerst opklaringen, later neemt de bewolking weer toe.

Morgen meest bewolkt en vallen er her en der enkele buien. Het wordt een 21 graden bij niet al teveel wind welke veranderlijk is.

Vrijdag houden we het zo goed als droog, zaterdag vallen er weer enkele buien. Zondag droog met de zon erbij. De temperatuur op deze dagen 21 tot 23 graden. Na het weekend stroomt zeer warme lucht vanuit Frankrijk richting ons land en krijgen we te maken met zomerse dagen (een zomerse dag is 25 graden of meer).

Dirk van der Meer