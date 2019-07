Gefaseerd maaien in Súdwest-Fryslân

Sneek- Dit jaar is de gemeente Súdwest-Fryslân samen met haar maaiaannemer rondom Sneek gestart met een andere manier van maaien: ‘gefaseerd maaien’.

Door gefaseerd maaien ontstaat er een begroeiing aan verschillende lengtes, hierdoor blijft er voedsel voor de insecten omdat niet alles gelijktijdig wordt afgemaaid. Op deze manier wordt er een betere leefomgeving voor de insecten gecreëerd.

Door de verschillende lengtes aan gewas is er meer zon, schaduw, luwte plekken en zijn er uitwijkmogelijkheden. Door in het najaar delen te laten staan wat in het voorjaar is gemaaid, is er voor veel insecten een gunstiger habitat om zich te kunnen voortplanten en eitjes af te zetten.

Uit onderzoek is gebleken dat gefaseerd maaien een zeer gunstige invloed heeft op de insecten (o.a.vlinders en bijen)!