Sneek- De eikenprocessierups is op dit moment ongetwijfeld de bekendste rups van Nederland. Maar je hebt natuurlijk rupsen in alle soorten en maten. Ype van der Werf kwam in het Rasterhoffpark de Rietvinkrups tegen. Het is een middelgrote zware rups van wel 8 cm lengte. Uit deze rups zal een grote nachtvlinder tevoorschijn komen. Deze rups heeft zijn naam te danken omdat hij veel in het rietland voorkomt.

Foto: Ype van der Werf