Nog even doorbijten

Sneek- Ook vandaag hebben we eerst nog te maken met Noordzee bewolking, stilaan komen vanuit het westen opklaringen dichterbij. Of het vandaag al lukt met de opklaringen is nog even afwachten, morgen zal dat zeker lukken hoewel er in de morgen eerst ook bewolking voorkomt. De temperatuur komt vandaag op een 19 graden uit, mocht de zon het vanmiddag toch nog lukken, een graadje hoger. De wind deze dinsdag opnieuw uit een noordwestelijke richting, meest zwak.

Komende nacht opklaringen, kans op mistbanken over de weilanden en een minimumtemperatuur van 10 graden.

Morgenochtend start met laaghangende bewolking en hier daar mist, later breekt het zonnetje door. In de middag is er een kleine kans op een buitje. De temperatuur hoger, 20 tot 22 graden bij een wind die naar het zuidwesten is gedraaid.

Donderdag vallen er enkele buien, vrijdag lijken wij het in onze regio droog te houden. De temperatuur 20 tot 22 graden bij een wind tussen zuid en west. Zaterdag weer buien, zondag droog met het zonnetje erbij.

Dirk van der Meer