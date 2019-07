Hacklab in Sneek opent haar deuren

Sneek- Op donderdag 26 september opent Hacklab Sneek haar deuren in de manege Sneek. Hacklab Sneek is een dependance van Hacklab Leeuwarden en is een plek waar jongeren (scholieren, schoolverlaters en gamers) 21e eeuwse vaardigheden worden bijgebracht. Denk hierbij aan vaardigheden zoals het leren hacken van apparaten die verbonden zijn met het internet.

Hacklab is een initiatief van de Stichting Cybersafety Noord Nederland. Nienke Hoeksma, bestuurslid van Cybersafety geeft aan: “Wij zijn er van overtuigd dat talent zich niet laat vangen in diploma’s of opleidingen. Maar een talent moet je wel ontwikkelen. En wij bieden nu die jongeren een kans. Daarnaast hebben wij een breed netwerk van bedrijven waar getalenteerde hackers een plek kunnen krijgen. Het Hacklab biedt ook meeloopstages aan, waardoor jongeren praktijkervaring op kunnen doen.”

Medebestuurslid Henk van Ee vult aan: “we doen het in combinatie met paardencoaching, vandaar deze bijzondere locatie”.

Hacklab overgewaaid uit Rotterdam

Het idee van het Leeuwarder Hacklab is overgewaaid vanuit Rotterdam. Anouk Vos en Mary Jo de Leeuw signaleerden een aantal jaren geleden dat een bepaalde categorie jongeren thuis op de bank zit. Jongeren die moeite hebben hun plek in de maatschappij te vinden maar wel kunnen hacken. Een expertise waar bedrijven en overheden vandaag de dag naar op zoek zijn. Vos en De Leeuw openden vorig jaar ‘Cyberwerkplaats’ in Rotterdam, met het uitgangspunt: ‘hack je gek en verdien een werkplek’!

Op zoek naar cybertalenten

Wereldwijd zijn bedrijven en overheden op zoek naar jonge talentvolle cybersecuritymedewerkers. De visvijver is niet groot en werkgevers zoeken vaak niet in de juiste richting. Jongeren die goed zijn in cybersecurity vallen binnen het reguliere onderwijs vaak buiten de boot. Kortom er is behoefte aan een vernieuwende aanpak die er voor zorgt dat organisaties jonge cybertalenten binnenhalen. Daarom is het Hacklab in het leven geroepen waarbij samenwerking met andere organisaties meer dan welkom is!

Nieuwsgierig geworden?

Kom vanaf donderdag 26 september elke donderdagmiddag naar het Hacklab in de manege Sneek. Er staat een team van deskundigen klaar om de jongeren te inspireren en te motiveren!

Neem een kijkje op de website https://hacklab.frl of bel met Henk van Ee, M: 06- 42 158 182.