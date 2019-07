Wolkendek hardnekkig

Sneek- Het weekend verliep killetjes met veel bewolking waaruit het af en toe spetterde. Het werd niet veel warmer dan een 16 tot 18 graden. Ook vandaag en morgen hebben we last van het wolkendek en blijft de temperatuur achter. Zo wordt het vandaag niet veel warmer dan 17 graden, morgen een paar graden hoger en dan mogelijk wat zon in de middag. De wind blijft voorlopig nog uit het noordwesten waaien, vanaf woensdag zien we een verandering daarin.

Woensdag draait de wind namelijk naar het zuidwesten en stroomt er warmere lucht binnen. Het zonnetje krijgt meer ruimte en de temperatuur komt eindelijk weer boven de 20 graden uit. In de stad zou het zo maar 22 graden worden.

Donderdag en vrijdag zien opnieuw een 20 tot 22 graden, wel wordt vrijdag de kans op een bui weer wat groter.

Ook zaterdag moeten we rekening houden met een enkele bui waarbij onweer mogelijk is. De temperatuur boekt in het weekend winst, 24 graden met op zondag het zonnetje erbij en het blijft die dag droog.

Dirk van der Meer