Vakantiekoffertje versieren bij Bibliotheek in Sneek

Sneek – Woensdag 31 juli om 14.00 kunnen kinderen vanaf 6 jaar een vakantiekoffertje komen versieren in de Bibliotheek in Sneek. Handig voor mee op vakantie!

Met de materialen die klaarliggen, mogen de koffertjes naar eigen smaak versierd worden. Maak er een handig label aan en span een elastiek in de deksel zodat je hier spulletjes tussen kunt klemmen.

Meedoen kost € 2,- voor leden en € 4, – voor niet-leden, dit is inclusief materiaal. Geef je snel op via www.bmf.nl/koffertje want er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen en vol is vol!