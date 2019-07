Jobz-on aan het Werkfestival Sneek: “Het allermooiste aan ons vak is het maken van de match!”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Daarom doet Jobz-on ook mee aan het Werkfestival Sneek! Jobz-on is een lokale ondernemer in het hart van Sneek. Wat oorspronkelijk begon als uitzendbureau, is uitgegroeid tot arbeidspartner op het gebied van uitzenden, detacheren, werving & selectie, payrolling, GoudenFriezen, ZZP-dienstverlening, WerkenBij-concept en JobSwitch. “Werk is onze business. We kunnen het Werkfestival niet zomaar aan ons voorbij laten gaan zonder hieraan deel te nemen”, aldus eigenaren Janet van der Horst-Jansen en Helle Koning-Kruitwagen.

Vanuit de locatie aan de Veemarktstraat brengt het team van zes man sterk werknemers en werkgevers bij elkaar. “Naast het uitzenden, begeleiden wij mensen van baan naar baan, brengen wij zzp’ers en werkgevers bij elkaar en helpen wij werkgevers met hun employers branding.” Ook vindt Jobz-on het van belang de gemeenschap een sociaal hart toe te dragen. “Zo zijn wij partner van OnStage, ondersteunen wij het concept GoudenFriezen en begeleiden wij langdurige werklozen projecten. Het allermooiste aan dit vak vinden Janet en Helle het maken van de match. Janet: “Al helemaal als dit niet een vanzelfsprekende is!” “Ieder mens is verschillend, maar ook elke baan”, vult Helle aan.

Wat de meerwaarde van het Werkfestival is? Jobz-on vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er in de omgeving speelt en hierover persoonlijk in gesprek te gaan. “Zo leren we de markt nog beter kennen en kunnen we een extra verbinding maken. Daarnaast willen we onze diensten extra onder de aandacht te brengen, maar bovenal willen we veel leuke gesprekken hebben met zowel werkzoekenden, werkgevers, ondernemers en werkenden!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.