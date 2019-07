Je eigen spijkerknikkerbaan timmeren bij Bibliotheek in Sneek

Sneek – Vrijdag 26 juli om 15.00 kunnen kinderen vanaf 6 jaar een eigen knikkerbaan komen timmeren in de Bibliotheek in Sneek.

Een houten plank mag versierd worden met verschillende kleuren tape en daarna mag er getimmerd worden. Sla de spijkertjes in een mooi patroon op je plank en maak er zo een knikkerbaan van.

Meedoen kost € 2,- voor leden en € 4, – voor niet-leden, dit is inclusief materiaal. Geef je snel op via www.bmf.nl/knikkerbaan want er kunnen maximaal 12 kinderen meedoen en vol is vol!