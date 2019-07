Groep 8 Thomas van Aquinoschool geslaagd voor EHBO-examen

Sneek – De afgelopen weken kregen de leerlingen van groep 8 op de Thomas van Aquinoschool in Sneek jeugd EHBO les. Wat moet je doen als er iemand gewond is? Hoe leg je een drukverband aan? Hoe leg je iemand in de stabiele zijligging? Ze hebben alles geleerd. Afgelopen week moesten ze eerst een theoretisch examen doen en daarna het praktijk examen.

Op de foto de trotse geslaagden!