Slippers versieren bij de Bibliotheek in Sneek

Sneek – Vrijdag 19 juli om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 6 jaar meedoen aan een zomerse activiteit in de Bibliotheek in Sneek: slippers versieren!

Met draad, waterballonnen, kralen en steentjes tover je een simpele slipper om in een waar kunstwerk. Omdat iedereen helemaal zelf mag bepalen hoe en waarmee ze de slippers willen versieren, krijg je een uniek paar slippers.

Meedoen kost € 2,- voor leden en € 4, – voor niet-leden, dit is inclusief slippers. Geef je snel op via www.bmf.nl/slippers want er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen en vol is vol!