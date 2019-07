Galerie Kunst in Beweging gaat internationaal met Dorothy Bastreri

Koudum – Dorothy Bastreri is een Engelse kunstenares die samen met haar man een paar maanden per jaar op een boot in Warns doorbrengt. Geïnspireerd door de Friese natuur, vooral door de waterlandschappen en boten, maakt zij daar vele kleurrijke schilderijen.

Dorothy heeft een eervolle graad in beeldende kunst en ook vele jaren onderwijservaring. Haar huis en atelier staan in de buurt van Cambridge. Andere inspiratiebronnen dan de natuur zijn haar reizen door de rest van Nederland en Zuid-Amerika.

Haar schilderijen gaan over kleur, licht en vorm. Ze werkt voornamelijk in acryl, maar maakt ook kleinschalige experimentele abstracte composities en vluchtige schetsen in aquarel, inkt, collage en mixed media.

Website: www.dorothybastreri.co.uk

De expositie bij Galerie Kunst in Beweging – Hoofdstraat 1 – Koudum begint op vrijdag 19 juli en duurt tot eind oktober. Tot september alle zaterdagen geopend van 10 – 17 uur, de rest op afspraak.