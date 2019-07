Vandaag buien

Sneek-Afgelopen dagen zagen we toch weer grote verschillen tussen noord en zuid van ons land. Hadden wij in onze regio meest bewolkt weer met gematigde temperaturen, in Limburg en Zeeland scheen de zon met zomerse temperaturen, 25 graden. Boosdoener de noordwestelijke wind die Noordzee bewolking in het noorden gaf. Dit weekend houden we last van Noordzee bewolking, kan zelfs een buitje uitvallen en tempert de temperatuur flink. Het wordt zaterdag en zondag niet veel warmer dan 17 tot 20 graden.

Vandaag is het nog een ander verhaal. De zon is er af en toe bij, ook zien we buien ontstaan. Momenteel bij dit schrijven heeft vooral het zuiden van het land van buien welke gepaard gaan met onweer. Ook in onze regio kan een bui onweer geven. Later op de dag wordt de kans op een bui kleiner. De temperatuur komt vandaag nog op een 21 graden uit in de stad. Wind west tot noordwest en is zwak tot matig, in een bui meer wind.

Komende nacht eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan daaruit een licht buitje vallen. Morgen en zondag meest bewolkt.

Kijken we nog even naar volgende week, dan blijft het de eerste dagen nog koel voor de tijd van het jaar, vanaf het midden van de week wordt het warmer. Wel neemt dan de kans op een bui weer toe.

Dirk van der Meer