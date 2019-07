Unieke collectie historisch speelgoed tentoongesteld in Modelspoormuseum Sneek

Sneek – Van 13 juli tot en met 1 september is een gedeelte van het modelspoormuseum in Sneek omgetoverd tot een heus “Speelgoedmuseum”. Om 10:00 uur wordt de tentoonstelling met taferelen van oud speelgoed van na de oorlog geopend. Deze unieke eenmalige tentoonstelling is samengesteld uit topstukken van de collectie van Jose Feitsma uit Scharnegoutum.

Er zijn onder andere poppen, spellen, bouwdozen, puzzels, keukentjes en kinderservies, afbeeldingen, te zien. Bijna teveel om op te noemen. Daarnaast is er natuurlijk ook een originele

oude speel kinderwagen.

Deze unieke tentoonstelling is gerealiseerd in nauwe samenwerking met Jose Feitsma. Wat destijds begon, rond eind jaren negentig met een kleine verzameling speelgoed, groeide uit tot een unieke collectie van enkele honderden exemplaren. Eenmalig zijn de topstukken te zien in Sneek in het modelspoormuseum.

In de zomervakantie periode is het museum open van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur en op maandag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Uniek speelgoed van Jose Feitsma uit Scharnegoutum| Foto Janna Blom