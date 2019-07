Súdwest Fryslân – Voor de zwemlocaties Aldegeaster Brekken in Oudega, Pharshoeke in Heeg en het strand aan de Potten in Sneek geldt een negatief zwemadvies in verband met blauwalg. Blauwalg kan huidirritatie en maag-/darmklachten veroorzaken. Voor meer informatie: www.zwemwater.nl