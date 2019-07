Liever naar McDonald’s dan in de klas? Bij het Friesland College mag het

Friesland – Liever naar McDonald’s dan in de klas? Het kan! Het Friesland College gaat als eerste mbo-opleider in Friesland samenwerken met alle negen McDonald’s restaurants in de provincie. Studenten van de BOL-opleiding Medewerker Fastservice & Catering en de opleiding Eerste Medewerker Fastservice & Catering kunnen er voortaan leren op de werkvloer.

‘Waar leren werkt’, dat is het motto waarmee het Friesland College zich onderscheidt. De school zoekt gericht de samenwerking met bedrijven in de regio om leerlingen op te leiden in de praktijk. Theorie en praktijk vullen elkaar op deze manier perfect aan. Dan is het goed om samen te werken met een grote partner in het toekomstig werkgebied van de studenten.

Leren wat nodig is

,,Vanaf komend studiejaar kunnen onze studenten in een praktijkroute bij de McDonald’s-restaurants in Friesland precies datgene leren wat nodig is voor hun beroep’’ , vertelt Ida van Marion, directeur van de school voor Zorg, Service & Welzijn van het Friesland College. ,,Dat kan zowel op mbo-niveau 2 als op niveau 3.’’

Voor studenten in bol-opleiding Medewerker Fastservice & Catering (niveau 2) en de opleiding Eerste Medewerker Fastservice & Catering (niveau 3) is een gezamenlijk onderwijsprogramma ingericht. Zij kunnen hun praktijkroute – met onder meer lessen op de werkplek – volgen bij alle negen McDonald’s restaurants. ,,McDonald’s staat bekend om haar uitstekende opleidingsfaciliteiten. We zijn dan ook blij met deze samenwerking’’, vertelt Van Marion.

Gewoon diploma

Algemene lessen en vaardigheden die niet binnen het restaurant kunnen worden aangeboden, volgen de leerlingen bij het Friesland College in Leeuwarden of Heerenveen. Van Marion: ,,Na afronding van de opleiding zijn studenten breed inzetbaar.’’ Zij krijgen een ‘gewoon’ diploma, waarmee zij overal in de sector aan de slag kunnen. ,,Dat is zowel een doel van McDonald’s als van het Friesland College.’’

Bij de Friese McDonald’s-restaurants is het enthousiasme eveneens groot. ,,Er is een prachtige samenwerking ontstaan’’, stelt Hieke Lycklama à Nijeholt, mede-eigenaar McDonald’s Leeuwarden Centrum en McDonald’s Goutum McDrive. ,,In deze nieuwe route bieden wij mensen de kans en uitdaging om zich te ontwikkelen tot kwalitatief hoogwaardig personeel, dat duurzaam inzetbaar is.’’

Studenten die graag ‘doen’ en ‘leren’ willen combineren, zijn van harte welkom bij deze nieuwe praktijkroute. Om je in te schrijven ga je naar de website van het Friesland College of bel je met de advieslijn van het Friesland College.