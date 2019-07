IMF-subsidie voor derde luidklok in kerktoren Workum en nog 26 andere projecten in Súdwest Fryslân

Súdwest Fryslân – Het Iepen Mienskipsfûns Súdwest Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een investering van ruim € 1,6 miljoen in de leefbaarheid van deze regio.

Derde luidklok in kerktoren Workum

In de toren van de Gertrudiskerk in Workum hangen twee monumentale klokken: de Treurer en de Trooster. De klokkenstoel is recent gerestaureerd, waardoor deze sterk genoeg is om het gewicht van een derde klok te dragen. ‘Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân laat hiervoor een nieuwe klok (de Juicher) gieten. Voor dit project ontvangt de stichting € 20.000,- uit het Iepen Mienskipsfûns. Het project kost € 55.194,-. De foto toont de plaats waar de derde klok komt te hangen.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober 2019 weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf